Erik Keedus liitub Rapla korvpallimeeskonnaga

«Erik on Eesti korvpallis teada-tuntud ja pikemat tutvustust kindlasti ei vaja,» sõnas Rapla klubi juht Jaak Karp. «Ta on end väga hea mängijana meie jaoks tõestanud juba ammu ning kui nüüd avanes võimalus ta Rapla ridadesse kutsuda, haarasime sellest loomulikult kiirelt kinni. Targa ja kogenud mängijana on ta meie äärele kindlasti üheks väga heaks tugitalaks ja oleme kindlad, et ta suudab Raplas oma endise mängukindluse leida.»