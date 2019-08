Vanameister Gilbert naaseb endisesse meeskonda

Belglane, kes võitis sel suvel Paris-Roubaix võidusõidu, ütles uue meeskonna kodulehe vahendusel, et lepingu pikkus sai lõppotsuses määravaks.

«Ma tahtsin kindlasti sõitmisega jätkata,» sõnas Gilbert. «Kuid kui sain teada, et Quick-Step on valmis pakkuma kõigest 1-aastast lepingut, oli selge, et vajan muutusi.»