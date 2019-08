Rallisaade: Tänaku ja Toyota imeline ralli Saksamaal andis lootust tiitlivõitudeks

Toyota meeskonna õnneks suutis teisel kohal ralli lõpetada Kris Meeke ning kolmandal kohal tuli finišisse Jari-Matti Latvala. Nii sai Toyota kirja ajaloolise kolmikvõidu.



Ka MM-sarja seisu vaadates on Toyota ja Tänaku punktiseisud päris lootustandvad. Toyota on vahet Hyundaiga kõvasti vähendanud ning konkureerib kõvasti tootjate arvestuses MM-tiitli peale. Tänak on aga sõitjate arvestuses MM-sarja liider nüüd 33 punktiga - just niipalju kaotab talle Thierry Neuville.



MM-sarjas on sel hooajal sõita veel neli MM-etappi.