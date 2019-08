​Kullas ja Rätsep võidutsesid motokrossi meistrivõistluste eelviimasel etapil

MX1 klassi avasõidus tegi parima stardi Harri Kullas (Honda, Pärnu MC), keda asusid jälitama Indrek Mägi (Kawasaki, Mägi Racing) ja Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK). Mägi suutis mõned ringid Leokit seljataga hoida, kuid lõpuks sai Leok oma tahtmise ning möödus konkurendist ja hakkas Kullast püüdma. Peagi olid mehed koos ja põnev duell kestis mitu ringi, kuid siis väänas Leok ühes kurvis põlve ning pidi tempos järgi andma ja Kullas sai rahulikult esikohal lõpuni sõita. Mägi seevastu pidas duelli tagasihoidliku stardi teinud, kuid seejärel ettepoole rühkinud Karel Kutsariga (KTM, Estonian Express Racing) ning selle lahendus saabus paar ringi enne lõppu, kui Kutsar konkurendist möödus ja edu lõpuni hoidis.

MX2 klassis oli konkurentidest mäekõrguselt üle Priit Rätsep (Honda, HRC Eesti Racing Team), kes võitis kindlalt mõlemad sõidud. Kahe sõidu kokkuvõttes järgnesid talle kummaski sõidus kolmanda koha saanud Meico Vettik (KTM, KTM Racing Estonia) ning avasõidu alguses sõitu juhtinud, kuid lõpuks Rätsepale alla vandunud ja teisena lõpetanud ning teises sõidus 5. koha saanud Hans Priidel (KTM, MK Tallinn). Meistrivõistluste kindel liider on Rätsep 186 punktiga.

Klassis 85cc ei saanud keegi vastu lätlasele Karlis Reišulisele (KTM), kes võitis mõlemad sõidud. Kui avasõidus oli tema edu teisena lõpetanud Mikk Martin Lõhmuse (KTM, HRC Eesti Racing Team) ees korralik, siis teises sõidus käis põnev duell viimaste meetriteni ja lätlase edu eestlase ees oli alla sekundi. Poodiumi madalaimale astmele tõusis võitja kaasmaalane Uldis Freibergs (Husqvarna), kes oli sõitudes vastavalt 4. ja 3. Sarja liider on Lõhmus (113 p).