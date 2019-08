Laupäeval sõidetakse Kõrvemaal Eesti Maastikurattasarja viimane etapp

Eesti Maastikurattasarja viimane etapp on 22. Tallinna Rattamaraton, mis tervitab laupäeval sõitjaid stardis ja finišis Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Päeva jooksul ootab ees kolm erinevat distantsi, millest pikim on 47 km ja sobib pigem kogemustega harrastajale. Noorte- ja matkasõidu distantsiks on sel korral valitud 17 km, kus saavad rajale minna nii need, kes armastavad rattasõitu värskes looduses kui ka võistlushimulised osalejad. Kõige nooremad (kuni 10-aastased) saavad mõõtu võtta lastesõitudes.

Ees ootavad uued huvitavad rajad

Kõrvemaal tehti soojendus juba möödunud laupäeval, Tallinna Rattamaratoni avatud raja sõidul, kus osales varasemast tunduvalt rohkem, ligi sada ratturit. «Oma osa andis sellesse kindlasti imeline päikesepaisteline ilm, kuid huvilisi oli tõesti palju,» rõõmustab peakorraldaja Raivar Vaher.

Tänavu on rajad läbinud mitmeid huvitavaid muudatusi: põhisõit kulgeb teistpidi, noorte-ja matkasõidu rada on muudetud kergemaks ja jõukohasemaks. Uued muutused on saanud osalejatelt kiidusõnu. «Saime tagasisidet, et 47 km on väga huvitav rada, kus mõnes kohas on vaja treenitust, et sujuvalt singlid läbida. Lisaks meeldis sõitjatele, et rada on keeratud teistpidi ja mitmed uued lõigud sisse võetud. Lühikest rada kiideti, kuna see on tõesti matkasõitjatele, sest enamik tõuse on välja jäetud, samas on rada vaheldusrikas ning ei sõideta ainult mööda kruusateed,» selgitab Vaher.

FOTO: Bosch Eesti maastikurattasari

Tippude vahel algab põnev heitlus

Tipptegijaid ootab laupäeval Tallinna Rattamaratoni radadel tõsine heitlus Bosch Eesti Maastikurattasarja üldvõidu pärast, sest nii meeste kui naiste parim on veel lahtine. Punktiarvestusse läheb viis parimat etappi ning meestest on hetkel liidripositsioonil Peeter Tarvis, samas on Gert Jõeäärel sõidetud vaid neli etappi ning kõik võimalused oma tiimikaaslast edestada. Tarvis aga on lahinguks valmis ning loodab saada Tallinna Rattamaratonilt hea võistluskogemuse. «Mõtlen ka sarja üldvõidu peale. Värske tööinimesena ei saa ma nüüd enam endises mahus trenni teha, seega võib see kujuneda viimaseks korraks, kui üldvõitu on võimalik püüda. Loodetavasti tuleb hea päev ning suudan korraliku sõidu teha,» kommenteerib Tarvis. Kõrvemaa rada on ratturi sõnul viimastel aastatel muutunud temale sobivamaks. «Kui mõned aastad tagasi oli see rada alati äärmiselt kiire - reeglina tuli keskmiseks kiiruseks üle 30 km/h, siis viimastel aastatel on rada minu rõõmuks muutunud raskemaks, mägisemaks ja tehnilisemaks. Seetõttu ei ole tegu enam grupisõiduga, vaid leidub mitmeid kohti, kus jõudu maksma pannes eest ära sõita,» ütleb ta.