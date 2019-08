Müürsepa «Viimast Lahingut« juhendavad Ivković ja Sõber

Martin Müürsepa «Viimase lahingu» pealtvaatajateni toova Sten-Erik Jantsoni sõnul on tänaseks oodata Saku Suurhalli tuhandeid inimesi, ning huvi juba septembri lõpus toimuvale mängule on jätkuvalt väga suur. «Sellisel tasemel korvpallilahingut pole Eestis varasemalt olnud ega rohkem arvatavasti ei tule ka. Mul on hea meel, et saame anda võimalikult paljudele inimestele võimaluse näha Eesti ühe armastatuima korvpalluri viimast mängu oma silmaga siinsamas kodus,» sõnas Jantson. Ta lisas, et kuna Saku Suurhalli esimene tasand on tänaseks praktiliselt müüdud, siis avatakse pealtvaatajatele piletimüük tänasest teisele tasandile.