2019 on aasta, mil paljud Eesti tippkorvpallurid naasevad kodumaale, ja nõnda jätkub neid teistessegi klubidesse peale BC Kalev/Cramo. Teisipäeval teatas Rapla lepingust Erik Keedusega, eelmisel nädalal siirdus Rakvere Tarvasse Rain Veideman ning veelgi varem lõi Tallinna Kalev/TLÜga käed Tanel Sokk – need kolm on kauaaegsed koondislased.