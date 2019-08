U16 jalgpallikoondis kaotas taas Põhja-Iirimaale

«Kui tulla avamängu juurde, siis koheselt oli näha, et Põhja-Iirimaa on meile esimeste sammude tegemiseks väga korralik vastane. Kuna ka vastased on alles esimesi rahvusvahelisi kogemusi omandamas, siis videopilti meil neist ei olnud, kuid oskasime nende kohta midagi aimata ning otseselt meid ei üllatatud. Vastased mängisid väga intensiivselt, kuid saime sellega rahuldavalt hakkama. Nad lõid mõlemad väravad meie pallikaotuse järel, kuid momente jagus mõlemale võistkonnale ning kokkuvõttes võib öelda, et oli hea mäng, kus mõlemad meeskonnad teineteist kompasid. Meie olime oma mängupildi järgi teeninud vähemalt ära ühe tabamuse, mis oleks võinud ju ka penaltist sündida, kuid suures pildis tulemuse üle kurta ei saa, sest vastane oli palliga veidi enesekindlam,» kirjeldas U16 jalgpallikoondise peatreener Jan Harend.

«Seadsime tänaseks teiseks mänguks eesmärgiks, et proovime hoida palli keskväljal ja vastase väljakupoolel ning selle ka täitsime. Tõstsime liinid kõrgemale, selle tulemusel saime mängu paremini sisse, kuid vastasel tekkis omakorda tänu sellele ohtlikke olukordi ning esimesed kaks tabamust sündisidki just kiiretest üleminekutest.»

Harendi sõnul oli laagri vältel pööratud palju tähelepanu noore jalgpalluri meheks olemisele ning vastavale käitumisele väljakul. «Tegu on meie esimeste rahvusvaheliste mängudega ning oleme mängijatele andnud selge signaali, et nad peavad olema valmis end nii-öelda tühjaks mängima. Isegi kui tahaks väikese pausi ajal käed põlvedele panna, siis sellel tasemel seda lubada ei saa. Mul on hea meel selle üle, et tunnetan, et meie sõnum hakkab mängijatele kohale jõudma. Aga meil on veel pikk tee minna,» ütles Harend lõpetuseks.