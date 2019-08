Nimi ei maksa midagi: Bayerni nimekas täiendus alustab debüütkohtumist pingilt

«Ta pole veel piisavalt vormis, et kõik 90 minutit platsil mängida,» sõnas horvaatlasest Bayerni loots.

«Coutinho on meiega sama meelt ning me ei taha temaga riskeerida. Ta on treeninud kõigest viimased kaks nädalat ning peab teistele mängijatele järele jõudma.»