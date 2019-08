Kuumad rütmid ja särtsakad kostüümid: Tallinn Trophy toob Eestisse üle 200 võistlustantsupaari

Oluline roll maailmakarika edetabelis

Nädalavahetusel võtavad Tallinnas mõõtu ligi 25 riiki, üle 200 võistluspaari ning maailma TOP25 ridadesse kuuluvad tantsijad. Tipptegijatest on tulekul 2019. aasta 10-tantsu Euroopa meistrid, Küprose tantsupaar Daniil Ulanov ja Kateryna Isakovych, Eesti oma esindajad Ergo Lükk ja Baile Paris (standardtantsudes maailma edetabelis 19. kohal), Rumeenia esindajad Stefan Grigore ja Laura Filipescu (maailma edetabeli 14. kohal) ja Tsehhi esindajad Marek Bures ja Anastasiia Lermolenko (maailma edetabeli 16.kohal). Kodused 10-tantsu maailmameistrid Konstantin Gorodilov ja Dominka Bergmannova ei ole osalemist veel lõplikult kinnitanud.

Kõikidest etappidest kujuneb omakorda maailmakarika edetabel ning Tallinn Trophy on maailmakarika etappe korraldanud juba 2011. aastast. «Ega see kerge tegevus ei ole. Alustasime väikestest võistlustest ning oleme liikunud suure kaliibriga tiitlivõistlusteni. Usaldus Eesti vastu on aja jooksul kasvanud ja kindlasti on sellele kaasa aidanud meie tantsijate head saavutused,» rääkis Kappet.

Eestit ootab võistlustantsus helge tulevik

Ivo Kappeti sõnul on Eesti lootused võistlustantsumaailmas kõrged ning meie paarid on juba praegu toonud häid tulemusi. «Kui vaid kolm kuud koos tantsinud Mark Richard Jürna ja Liis Rehemaa võitsid juulis Brcko U21 MK-etapi ja olid kõikides tantsudes parimad, siis see on tugev näitaja. Sügisel pürgivad standardtantsude tiitlivõistlustel Madis Abel ja Aleksandra Galkina finaali ning Ergo Lükk ja Baile Baris püüavad esikümne kohta,» kommenteeris Kappet. Tema sõnul on Eesti tantsijate trumbiks stabiilne areng ja tugeva põhja loomine, mis annab võimaluse konkureerida erinevates vanuseastmetes ja tantsudes. «Kui suures plaanis kokku võtta, on meil potentsiaalsed tantsijad olemas nii standardis, ladinas kui 10-tantsus.»

Maailmameistritel uued eesmärgid

Eestile 10-tantsus 2018. aastal maailmameistritiitli toonud Konstantin Gorodilov ja Dominka Bergmannova on võtnud uue sihi ja rihivad maailmakarika edetabelis ladina-ameerika tantsudes finaalikohta. «Tänaseks on nad pääsenud kaheksa parima hulka, kuid pürgivad edasi. Nende erinevus on see, et paar alustas 10-tantsus ning nüüd on valinud ühe konkreetse suuna, kus konkurentsi pakuvad juba pikalt ühes tantsus spetsialiseerunud paarid. Kui esikahekümnes on kohtade vahel lihtsam üksteisele järgi tulla, siis esikümnes nii kergelt trügida ei saa. Samas on nad veel noored ning lihtsalt peavad oma aja ära ootama,sest potentsiaal on kindlasti olemas.» Kappeti sõnul mängivad tulemuste toomisel rolli erinevad asjaolud. «Meie ala ei erine oluliselt teistest spordialadest. Ega see odakaar ei lenda ja tants välja ei tule, kui keegi vahetult enne võistlusi tuju ära rikub. Tippu pürgimisel mängib rolli nii ettevalmistus, töökus, füüsiline vorm kui ka tähtede seis.»