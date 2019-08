Traagiline juhtum: Vene tõkkejooksu tšempion leiti surnuna

Margarita Plavunova, atleta rusa que también destacaba como modelo, fue encontrada muerta en una calle del distrito de Morshansky en Tambov (Rusia). El cuerpo de la joven velocista de 22 años no presentaba signos de violencia, por lo que la Policía maneja la hipótesis de que sufriese un infarto. Plavunova era campeona regional de 60 metros y también competía en 100 metros vallas y 400 metros vallas. . . . #atleta #rusa #muerta #margaritaplavunova #lamentablesuceso #suceso #madrid #rusia #europa #noticias #elyaquemarket #informacion #deportes #farandula

A post shared by Magazine Global (@magazine_global) on Aug 22, 2019 at 4:47am PDT