PM Budapestis. Kapten Mõnnakmäe homse mängu eel: Ungari on vastane, keda läheme võitma!

«Tänaseks päevaks on kogu eeltöö tehtud. Eks need mängud nüüd näitavad, mis tasemel me tegelikult oleme. Arvan, et siiani on läinud hästi – kontrollturniiril mängisime tõusvas joones ja nägime ära oma nõrkused ja tugevused. Arvan, et oleme EMiks hästi valmis.“

«Arvan, et meil on tegelikult lihtsam kui ungarlannadel. Kodupublik paneb kindlasti Ungarile suure surve peale. Kui tuleb täis saal, siis neile on see kindlasti suureks koormaks. Tean, et ka Eesti fänne tuleb umbes sektoritäis – see on kindlasti meile abiks. Ootan homset huviga, sest mida rohkem rahvast, seda vingem see üritus on.»