Järjekordne Eesti aerutaja jõudis MMil poolfinaali

«Päris hea, et sain ennast mitteolümpiadistantsil lahti sõita. Eks mul kogemusi juba jagub, aga avadistantsi eel oli ikka väike värin sees. Kohta ei maksa väga vaadata, aga 36 mehe hulgas olin aegade võrdluses kuskil keskel. Eks poolfinaalis ole näha, milleks ma seekord võimeline olen,» kommenteeris Karlson.

Reedestes startides on meil pöialt hoida kahele mehele. Joosep Karlson teeb etteaste oma põhidistantsil ühekanuude 1000 meetris. Selle hooaja senised võistlused on näidanud, et stardiga meie mehel probleeme ei ole. Karlson stardib viiendas eelsõidus, mis algab Eesti aja järgi kell 11.43.