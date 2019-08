WRC sari ootab Tänaku otsust

Selge on see, et Tänakut sooviksid oma meeskonnas sõitmas näha kolm meeskonda: Toyota, Hyundai ja M-Sport. Selge on ka see, et ühegi allkirja Tänak veel paberile pannud ei ole. «Ma ei ole veel otsustanud. Kõik teavad, et sellega on läinud kauem aega, kui oskasin oodata,» ütles Tänak Saksamaa ralli eel.