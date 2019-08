Noortekoondise peatreener Indrek Visnapuu tunnistas alkoholitarbimist teel noorte EMile

Korvpalliuudiseid kajastav korvpall.ee andmetel on nüüd selgunud, et Rumeeniasse turniirile lennates oli peatreener Visnapuu tarbinud alkoholi ja sellises seisundis ka hoolealustega isiklikel teemadel vestlema kippunud, tekitades nii ebamugava õhkkonna.

«Möönan, et lõõgastumisega liialdamine oli ebaprofessionaalne,» lausus Visnapuu ja kinnitas, et see juhtus vaid turniirile sõites.