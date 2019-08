Lõuna-Eesti rallil stardib WRC legend Mikko Hirvonen

Võistluse direktor Gabriel Müürsepp märkis, et sellise mastaabiga sõitja startimine Lõuna-Eesti rallil on märkimisväärne: «Lõuna-Eesti rallil on alati regiooni parimad sõitjad kohal. Seda enam on meil au kuulutada välja Põhjamaade ühe edukaima sõitja osavõtt.»