Saepuru lendab, puud langevad: raiespordi meistrivõistlused said hoo sisse

Eesti Raiespordi meistrivõistlused tõmbavad joone alla xCUT CUP võistlussarjale, kuid mängivad olulist rolli ka edasipääsuks 2020. aasta Serbia maailmameistrivõistlustele. Täna ja homme lähevad omavahel vastamisi 47 osalejat, nende hulgas Soome parim Jukka Perämäki, Läti meister Gatis Brencis ning Eesti legendaarsed nimed Jarro Mihkelson, Sulev Tooming, Anto Laas, Taavi Ehrpais ja Helvis Koort.

Allpool saab videost aimu, milline näeb välja maailmatasemel puude langetamise finaal.

Mart Kelk, kes on xCUT CUP võistlussarjale projektijuht, ootab homset võistluspäeva suure põnevusega ning näeb sündmusel olulist mõju Eesti metsanduse populariseerumisele. “Mina ise olen väga põnevil. Seis on tihe, võistlejaid palju, metsanduse turustamise võtmes on sündmus samuti väga oluline,” ütles Kelk. Tema hinnangul käib Eesti meistritiitli nimel kõva rebimine, võitjaks saab tulla vaid üks ning konkreetset nime on raske ennustada. Kelk lisas, et vanameistritele lisavad konkurentsi uued raiesportlased, näiteks tõusev täht Peeter Mitt või Ralf Elfenbein.

4 sentimeetrit võib saada otsustavaks

Täna alustati puu langetamisega, kus võistlejatel tuli 13-meetrine mast tabada võimalikult lähedale puust 10 meetri kaugusele paigaldatud suunatikku. Eesti 2013. aasta Taavi Ehrpais ei jäänud oma tulemusega niivõrd rahule ning saatuslikuks kujunesid vaid mõned sentimeetrid. “Mul endal ei läinud langetamine piisavalt hästi, 4 sentimeetrit mööda tüvetipust. Kui tegemist on mastidega, siis on seda natuke liiga palju.”Ta hindab Eesti konkurentsi järjest kõrgemaks. “No kui vaadata Soome koondist, kes ka täna-homme kohal on, siis neil ei ole kaasas juunioreid ega naisi. Meil on see-eest mõlema puhul näited olemas. Viimase 5-7 aastaga on tulnud juurde palju uusi tegijaid. See, kes täna tahab maailmameistrivõistlustele pääseda, peab pingutama, sest juhuse hooleks midagi ei jäeta.” Ehrpais ise hindab viiest alast oma tugevaks küljeks kombineeritud järkamist ning on homseks võistluspäevaks valmis.

Raiespordis võetakse traditsiooniliselt mõõtu viies alas: puu langetamine, saeketi vahetus, kombineeritud järkamine, täpsussaagimine ja laasimine. FOTO: Aldis Toome

Homme võetakse mõõtu veel neljal alal: saeketi vahetus, kombineeritud järkamine, täpsussaagimine ja laasimine. Kõik alad on välja kasvanud metsanduse igapäevastest tegevustest ning aitavad kaasa kutsehariduse edendamisele Eestis. Pealtvaatajatele jagub homme põnevust tervelt neljal platsil korraga, kus üheks raskeimaks alaks hindab Kelk täppissaagimist. “Sae puhul loeb tunnetus, veel on seal vaja õnne. Täppissaagimises teed ju lõiget pimesi ja kui palgi all paiknevasse plaati lõikad, ongi kõik läbi.” Olulist rõhku pannakse kõikide alade juures ohutusnõuetele, et fookuses püsiks kvaliteet ja professionaalsus. “Kui saag on mängus, on asi ikkagi ohtlik. Ja kui oled täpne, ei riku oma tegutsemisega kvaliteetset materjali, mida metsast tuuakse.”

MM-le pääseb Eesti koondises viis sportlast