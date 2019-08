Bogdan Vaštšuk liitus FCI Levadiaga

«Bogdan Vaštšuk on väga andekas mängija ning meie jaoks ülimalt oluline täiendus, ehkki kahel viimasel aastal ei saanud ta piisavalt mänguaega. Olen kindel, et ta toob meie ründeliini uut konkurentsi. Näen temas Eesti koondise potentsiaaliga ründajat. Usun, et Bogdan on varasemast ajast oma järeldused teinud ning soovib end mänguväljakul tõestada,» kommenteeris uut täiendust FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.