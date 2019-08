Tänak: täna tuleb raske võistluspäev, kuid me peame jätkama eilses vaimus ja kõvasti suruma

«Ralli on küll alles algusfaasis, kuid me oleme suutnud lävepakkudelt hästi alustada. Ott sõitis eile väga hästi, kuid nii väikeste vahedega pole ruumi eksimusteks. Küll aga tundub Ottil praegu kõik kontrolli all olevat. Samuti on Jari-Matti ja Kris näidanud väga head minekut, kõik tunduvad olevat lõõgastunud ning enesekindlad. Täna tuleb aga väga pikk päev ning Baumholderi katsed on alati olnud eriliselt väljakutseid tekitavad,» sõnas Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.