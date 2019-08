PM Ungaris. Andrei Ojamets: eks need käed ja jalad natuke ikka värisesid

«Kindlasti ootasime paremat mängu. Oli karta, et kui me servi vastuvõtuga hakkama ei saa , läheb väga raskeks - nii juhtuski. Selge on see, et sellise vastuvõtuga laguneb ka meie ülejäänud mäng ära. Vahetevahel mängisime mõned head pallivahetused, aga stabiilsusest oli asi väga kaugel,» osutas peatreener suurimale murekohale.

«Teise asjana tooksin välja ennastohverdav kaitsemängu. Kohati seda oli, aga vähe ja ainult osade mängijate poolt - selles elemendis on lihtsam juurde panna. Aga eks need asjad ole omavahel seotud. Halva vastuvõtu tõttu lagunesid ka kõik muud mänguelemendid ära. Võibolla oleksin oodanud, et et suudame vastaseid serviga rohkem survestada. Oleme ausad - suurem osa mängijad ei löönud päris seda servi, milleks nad võimelised on.

Ojametsa sõnul mängis Eesti naiskonna EMi debüütmängus rolli ka tiitlivõistluste pinge.

«Kohati ei suutnud me kokkulepitud asjadest kinni pidada, aga see on arusaadav. Me pole kunagi sellisel turniiril mänginud. Selge, et peades see asi ikkagi üle kees. Peame maha rahunema ja mängima oma mängu, midagi ülemõistuse keerulist ei ole vaja teha. Mängisime nii suures saalis esmakordselt elus, ka see vajab harjumist. Eks need käed ja jalad ikka natuke värisesid,» lisas peatreener.

Ojametsa sõnul on oodata, et Eesti mängibki turniiril suure rotatsiooniga. «Meil ei ole ülikindlaid põhikooseisu mängijaid. Vahetame koosseisu sõltuvalt vastasest, annan kindlasti veel paljudele võimaluse. Vahetusest sekkunud Kristel Moor ja Anu Ennok said seisu arvestades hästi hakkama».

Kertu Laagi ebaõnnestunud mängu pani koondise peatreener mängupraktika taha. «Mängupraktika on suur asi, kindlasti pole ta hetkel tippvormis. Ootasime, et ta tuleb kiiremini tagasi, aga eks vigastusejärgne tagasitulek võtabki aega.»

Ojametsa sõnul tuleb naiskonnal saadud kogemus vastu võtta ja mänguks Horvaatiaga omad järeldused teha.

«Kindlasti ma pärast tänast kaotust kedagi maha tegema ei hakka. Kõik väga tahtsid, aga nägime ära, mis kohas me Euroopas oleme. Selge see, et oleme võimelised paremini mängima. Peame maha rahunema ja võibolla mitte ületähtsustama seda EMi.

Järgmine mäng saab Ojametsa sõnul olema sama raske.

Horvaatia pole üldse lihtne vastane. Pikkuse poolest on tegu vaat et võimsama naiskonnagagi kui Ungari. EMil kergeid mänge pole. Loodan, et harjume tiitlivõistluste atmosfääriga ja muutume ise julgemaks. Horvaatia tuleb kindlasti samasugust servi lööma nagu täna nägime. Peame lihtsalt ise paremini hakkama saama- midagi lihtsat ei saa olema, nentis koondise peatreener.