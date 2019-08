Meeste tennises valitseb kuldne kolmik

Federer: «Ma ei näe siin otsest probleemi. Nüüd, kui Novak, Rafa ja mina jälle terved oleme ning Andy Murray ka taastub, on noortel väga raske läbi murda. Kuigi nüüd koputavad noored juba päris kõvasti uksele. Ma usun, et see annab teistele lootust juurde. Samas arvan ma, et Rafa ja Novaki domineerimine ei ole normaalne.»

Tiitlikaitsja Djokovic: «Suure Slämmi tiitli kaitsmine on väljakutse. Need on turniirid, mida kõige rohkem võita tahad. See on koht, kus tuleb särada.»