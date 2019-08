Saksamaa MM-ralli on jätkumas Ott Tänaku ja Martin Järveoja juhtimisel. Vaid viie sekundi kaugusel eestlaste taga on Thierry Neuville. Laupäeva hommikupoolikul sõidetud ringil juhtus ka mitu äpardust: nii Gus Greensmith, Kalle Rovanperä kui ka Esapekka Lappi tegid sõiduvigu ning sõitsid teelt välja. Kõik mehed said vaatamata eksimustele rallit jätkata.