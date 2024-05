GALERII Kuhjaga põnevust! Keila ja Pärnu triller saab viienda vaatuse

Võõrustajad pääsesid neljanda veerandaja alguses tänu Pahvi poja Marguse kaugviskele ette 59:45. Sellele vastas Pärnu aga 9:0 spurdiga ning jõudis viie punkti kaugusele ja kuigi Keila suutis edu taas kasvatada, ei andnud Pärnu alla.

Koha nelja parema hulgas on taganud BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks ja Moorits. Lisaks Keila ja Pärnu seeriale on veel käsil ka Rapla Avis Utilitase ja TalTech/Optibeti veerandfinaal. Seal on viimased 2:1 peal.