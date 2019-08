Tallinna Rattamaratoni võitis Markus Pajur, Taaramäe jäi kolmandaks

Öö läbi sadanud tugev vihm muutis küll tänased rattarajad pisut pehmemaks ja tekitas sinna nii mõnegi suuremat sorti porilombi, kuid kuna hommikuks oli vihmasadu asendunud päikesepaistega, said ratturid nautida mõnusalt sooja suveilma. «Päevaga võib väga rahule jääda. Osalejate nägudest oli näha, et inimestele meeldis. Ei olnud ülemäära palav, rajad olid huvitavad ja saime hooaja lõpetuseks mõnusa sõidu,» tõdes Tallinna Rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher.

«Mul on väga hea meel, et osalejate arv on kasvanud ning et ka noorte- ja matkasõidule tuli rattureid rohkem kui eelmisel aastal. Meie eesmärk ongi aina enam pakkuda jõukohaseid distantse igapäevastele rattasõitjatele ning rõõm on näha, et noorte- ja matkasõidule tullakse terve perega,» lisas ta ning lubas: «Uuel aastal uue hooga!»