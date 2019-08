Eesti tennisemeeskond läheb Davis Cupile parimas koosseisus

Teatavasti tehti tänavu hooaja algul pärast Maailmaliiga reglemendi uuendamist ka madalamate gruppide koosseisud ümber ning kuigi mullu jäi Eesti II liigasse püsima, tõsteti ta meeskondliku rankingu põhjal ikkagi III liigasse, kirjutab tennisnet.ee.

Kreekas on Eestil mõned tugevad vastased, näiteks väljakuperemeeste koondist esindab maailma esikümne mees Stefanos Tsitsipas, Poolal on üles antud Hubert Hurkacz (sel nädalal ATP 41.) ja Kamil Majchrzak (94.). Eesti koondise kapten-treener Ekke Tiidemann ütles, et Tsitsipas mängib kindlasti kaasa, sest muidu ei pääseks ta järgmise aasta Tokyo olümpiamängudele. «Reeglite kohaselt tuleb tennisistil ühe olümpiatsükli jooksul vähemalt kahel hooajal oma riiki Davis Cupil esindada,» teadis Tiidemann.

Eesti võistleb Ateenas koosseisus Jürgen Zopp, Vladimir Ivanov, Kristjan Tamm ja Kenneth Raisma. «Praeguse seisuga mängivad kõik mehed kaasa, kui keegi viimasel hetkel ei saa vigastada,» ütles Tiidemann. «Arvan küll, et see on meie hetke parim koosseis.»

Poolat on muidugi raske võita igasuguse valemiga, Kreeka puhul võib vähemalt teise numbri nõrkust ära kasutada. «Kaotama me muidugi kellelegi ei lähe, aga paberil on nad kindlasti meist tugevamad,» ütles Tiidemann.

Lisaks kolmele nimetatud riigile teevad Ateenas kaasa veel Läti, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Monaco ja Luksemburg. Ka Läti võinuks olla ohtlik, aga Ernests Gulbis neil ei mängi.