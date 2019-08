Tänak: tiimina on meil asjad kontrolli all, peame täna koos töötama ning esikoha koju tooma

«Kogu tiimile on olnud suurepärane päev. Me teadsime juba varasemalt, et sõjaväebaasi aladel sõidetavad etapid kujunevad väga tähtsaks. Meie sõitjad suutsid masinaid oivaliselt ohjata. Praegu oleme me väga heas positsioonis, kuid täna tuleb keeruline päev, kuna viinamarjaistanduste etapid on üsnagi keerukad. Peame jätkama täielikku keskendumist,» rääkis Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.