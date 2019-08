PM Ungaris. Peatreener Ojamets: teiste koondiste statistikud imestavad, et kuidas me siia üldse jõudsime, aga näete – jõudsime ja mängime

«Püüdsime kaitses kõvasti ja selle poolega olen rahul. Rünnakulahendustega ma rahule ei jäänud. Oleksime pidanud sellise kaitsemängu juures lahendama olukordi tunduvalt paremini. Oli palju pallivahetusi ja huvitavaid punkte, mis lõpuks ikkagi vastase kasuks kukkusid. Me oleme väiksed ja meil pole parandamisruumi. Kui tõste hakkab kõikuma, kaob meil kogu jõud ja kiirus ära. Meie võistkonna puhul peab pall olema võrgu kohal, siis saame me mängida. Kui tõste jääb kolme meetri peale, on meil probleem.»

Ojamets nentis, et Horvaatia mängijad on füüsiliselt väga võimsad.

«Mina ei tea, kust nad selliseid kujusid võtavad. Kas genofond on nii palju parem kui meil? Keegi pole laiade puusadega, kõik on pikajalgased ja üliatleetlikud. Meil selliseid mängijaid pole, aga mängime nendega, kes meil on. Statistikutelauas imestatakse, et kuidas te üldse siia jõudsite. Aga jõudsime ja nende samade mängijatega. Kui nad veel kuuleks, et Eestis pole profiliigatki, siis nad kindlasti teeks suured silmad.»

Ojamets oli rahul, et geimivõit kätte saadi.

«Kõik raskest seisust võidetud geimid karastavad mängijaid. Mul on hea meel, et lõpuks geimivõidu kätte saime, aga meil oli võimalusi mäng seal ka varem lõpetada. Oleksime pidanud selle varem ära võtma, aga meie tõste- ja rünnakukvaliteet hoidis seisu lõpuni pingelisena. Järgnenud neljanda geimi kaitsega ma rahule ei jäänud, seal jäid igasugu hanitamised ja lihtsad pallid maha,» tõi rahvuskoondise loots esile.

«Võidetud geim oli naiskonnale kindlasti vabastav. Sellise bloki vastu mängimine on harukordne kogemus. Ei ole soomlased, šveitslased ega rootslased selliste mõõtudega nagu siin nähtu. Mida rohkem sa mängid selliste vastastega, siis arened ka ise. Hea meel, et me sellise kooli siit finaalturniirilt saame.»

Ojamets tõi Eestile eeskujuks Aasia võistkondi, kes meile sarnaselt ei ole kõige pikemakasvulisemad. «Aasia naiskonnad kompenseerivad lühemat kasvu ülihea kaitse – ja üldmänguga. Me peame sama suutma.»

Koondise peatreener tõdes, et EMil kasutatav vaide võimalus on meie treeneritele uus asi, mille kasutamist alles õpitakse. «Meie jaoks uudne asi. Ei mina, Oliver Lüütsepp ega Marko Mett pole sellega varasemalt kokku puutunud. Eks me ka õpime seda. Võtsime geimi lõpus vaide, kus teadsime, et kindlasti me punkti saa. Aga tekitasime pausi ja horvaat kohe eksis servil - taktikaline võte, millega õnnestusime.

Täna mängib Eesti naiskond Rumeeniaga. Eile 3:1 kodunaiskond Ungarit võitnud rumeenlannad saavad olema Eestile raskeks pähkliks.