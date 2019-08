Donovan Mitchell: endiselt on meie ainus eesmärk MM-lt kuldmedal

Mehe sõnul jääb eesmärgiks endiselt kuldmedal ning kui Mitchellilt küsiti, et kas kaotus on meeskonna enesekindlust kõigutanud sõnas ta: «Üldse mitte. Ma arvan, et kõik teevad sellest palju suurema asja, kui see olema peaks. Meie jaoks on tähtis õppetund see, et tegu on koeravõitlusega. NBA-s on asjad natuke teistmoodi. Teised koondised on palju pikemat aega kokku mänginud kui meie. Meil on naha all 3-4 nädalat. Me peame suutma leida omavahelise keemia ning ajama mängutempo võimalikult kiireks.»