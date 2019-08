PM Saksamaal. Rallivõidu võtnud Tänak: suurepärane tulemus, MM-sarja üldseis on päris lubav

«Täna olin väga rahulik ja lõdvestunud. Tahtsin punktikatselt punkte saada, aga me ei saanud neid püüda. Piduritega tekkis probleem,See polnud minu jaoks väga pingeline olukord, aga see valmistas pettumust, et punktikatse punkte püüda ei saanud,» lausus Tänak.



Vaatamata tehnilisele probleemile oli Tänak kokkuvõttes rahul: «Siiski jõudsime ralli lõppu kolmikvõiduga, olen sellega väga rahul. See on suurepärane tulemus nii minule kui ka meeskonnale.»