PM Saksamaal. Tänak: nädalavahetus ei olnud täiuslik, aga suutsime sõita mõistlikult ja kiiresti

MM-sarja üldvõitu Tänak veel kindlasti endale ei ennusta, kuna ralli olevat piisavalt ettearvamatu ala: «Väljavaated on lubavamad, kui teisel kahel sõitjal, kuid sellegipoolest, neli rallit on veel minna ja punkte on veel väga palju jagada. Ma usun, et ralli on piisavalt ettearvamatu ala, täna pole mõtet plaanida veel midagi. Võtame ralli korraga ja vaatame mis saab.»