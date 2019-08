Toyota ajalooline kolmikvõit

Meeskonna juht Tommi Mäkinen: «On imeline tunne, kui meie kolm autot on kolmel esimesel positsioonil. Meil on varem samasuguse tulemuse saavutamiseks veel mõni võimalus olnud, kuid lõpuks saime me sellega hakkama. Täna on väga põnev päev. Ilmselgelt oli meie auto väga hea, kuid meil olid ka kõige tugevamad sõitjad, kes näitasid, kuidas asfaldil hakkama saada. Oleme asfaldil vähe testinud ning ikka suutsime sellise tulemuse saavutada. See ütleb meie meeskonnatöö kohta palju ja näitab, kuidas me kõik koos töötame. Olen täna kõikide üle äärmiselt uhke.»

Ott Tänak: «See on meeskonna jaoks imeline tulemus, olen kindel, et täna täna tähistame.» Ta lisas, et kindel ei saa veel milleski olla: «Meil on veel neli etappi ees, peame keskenduma ja endast parima andma. Võistlus on veel tihe ning see nädalavahetus näitas, et mitte miski ei tule kergelt.»