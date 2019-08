Postimehe aruanne Ungarist. Eesti näitas EMi parimat mängu, aga tabelis on endiselt baranka

Nette Peit. Kahes eelmises mängus puudus Eesti koondisel rünnakuteliider. Eile kerkis selleks 27-aastane saarlane. Peit sai mängu jooksul 51 tõstet, millest realiseeris 25. Seisul 31:30 löödud ülitähtis serviäss, tagas Eestile teise geimi võidu EMilt. Andrei Ojamets tõdes mängujärgses intervjuus, et kuigi plaanis kasutada ka Kristiine Miilenit, olid Peit ja Anu Ennok liiga head, et vahetusega riskida. Ennok oli suurepärane kaitses ja vastuvõtul, Peit säras rünnakul. Tiimitöö.

Eesti lühikesekasvuline naiskond teenis Rumeenia vastu koguni 18 blokipunkti, mida on ütlemata palju. Esimeses geimis pandi Rumeenia rünnakud sulustamisega kinni koguni seitsmel korral ja on kahetsusväärne, et sellise näitaja juures geim üldse Rumeeniale kingiti. Rünnakul tagasihoidlik olnud Liis Kullerkann teenis oma kümnest punktist lausa kaheksa blokist. Jah, Rumeenia rünnakud ei olnud nii võimsad kui horvaatide või ungarlaste omad, aga 18 blokipunkti finaalturniiril on kvaliteedimärk.