Margus Hundi kodumeeskond sai enne hooaja algust valusa tagasilöögi

Ekspertide hinnangul kuulus Colts liiga kuue-seitsme parema tiimi hulka ja see andis lootust finaali jõudmiseks. Kahjuks on see lootus nüüd ilmselt kustunud, sest Coltsi mängujuht Andrew Luck otsustas 29-aastaselt profikarjääri lõpetada.

Luck on olnud karjääri jooksul liiga üks parimaid mängujuhte, kuid ameeriklasel on tihti olnud probleeme vigastustega.

Luck oli kohal Coltsi laupäevasel hooajaeelsesl mängul Chicago Bearsi vastu, kus uudis avalikuks tuli. Seetõttu sai mängujuht fännidelt kõvasti vilet.

Ameeriklane kinnitas pärast mängu, et lõpetab karjääri just vigastuste pärast.

«Tundsin, et olen lõksu jäänud ja ainuke viis sellest pääseda on profispordiga lõpparve teha. See kõik on võtnud ära igasuguse rõõmu,» seletas Luck.

Mängujuht oli NFLi 2012. aasta drafti esimene valik ja veetis Coltsis kogu profikarjääri.