PM Ungaris. Võrkpallinaiskonna peatreener Ojamets: puhkepäeval spaasse ei minda

«Kõik neli geimi oli ilus võrkpall. Aga geimilõppudes andsime selle mängu käest. Me ei suutnud otsustavatel hetkedel säilitada külma pead. Vaja läinuks rahulikkust ja paremat keskendumist. Tähtsad punktid algavad kahekümnendatest ja me tegime seal liiga palju rumalusi.» Peatreeneri hinnangul saab neil hetkedel saatuslikuks vähene kogemus ja psühholoogiline pinge.

«Aga üldiselt olen rahul, sest numbritega me alla ei jäänud. Mängupilt on esimeste mängudega võrreldes nagu öö ja päev. Mängisime tunduvalt vabamalt - eks see üleeilne geimivõit andis naistele palju eneseusku,» tõdes peatreener.

«Meie ei pea midagi häbenema. Nette näitas, milleks ta võimeline on - realiseeris hästi ka raskeid palle. Tõsted ei olnud alguses kõige kvaliteetsemad, aga tasapisi paranesid, mis võimaldasid tal end järjest rohkem näidata. Ka Anu oli väga hea. Hoidis meie vastuvõttu üleval ja mängis kaitses tublilt. Tempost oleks tahtnud rohkem punkte, aga seal on omad põhjused, jättis Ojamets asja enda teada.»

Täna on naiskonnal puhkepäev, aga kord koondises on paigas.

«Mingit Spaad ei tule, hommikul on kerge treening jõusaalis. Võibolla teeme raskustega, võibolla lihtsalt võimleme. Turniir on füüsiliselt raske. Eks ole näha, mis me neljandal ja viiendal mängul teeme. Viimane kord kui me Portugalis turniiril mängisime, olime viiendaks mänguks täiesti küpsed. Saame näha, kuidas seekord vastu peame.»