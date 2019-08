Eesti käsipallurid välismaal: Patrail startis Bundesligas võidukalt, Roosna ja Toom aste allpool kaotustega

«Schwartaud peetakse üheks võimalikuks kandidaadiks, kes võiks tõusta Bundesligasse, aga tõestasime nii endale kui ka fännidele, et suudame ka sellise neeskonna vastu mängida. Meie eesmärgiks on liigasse püsimajäämine. Keegi ei kujuta vaimusilmas ette, et nüüd lähme ja vallutame teise liiga samamoodi nagu eelmisel aastal kolmanda,» lisas Roosna.