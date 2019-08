Selgus meeste jalgpallikoondise koosseis septembrikuisteks valikmängudeks

Meeskonna koosseisus on kõige kogenum mängija eile Itaalia kõrgliigahooaega alustanud Ragnar Klavan, kes on seni A-koondist esindanud 125 korda. Koondise koosseisus olevatest mängijatest on enam kui sada kohtumist pidanud ka Konstantin Vassiljev, kes on 114 kohtumisega vastaste väravavõrku löönud 25 palli. Võrreldes juunikuiste mängudega on meeskonnaga lisaks Klavanile liitunud ka Frank Liivak, Mihkel Ainsalu ja Matvei Igonen.