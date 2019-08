Korvpallijuht: täidame vabanenud ametikohad esimesel võimalusel

«Tegemist on meie jaoks uue olukorraga ja hakkame töötama nende ametikohtade täitmise nimel. Eesmärk on täita mõlemad kohad esimesel võimalusel,» ütles Kuhi Postimehele.

Spordidirektori teemaga korvpalliliit suvel just tegeles, sest aasta aega sel kohal olnud Alar Varrak siirdus treeneritööle Venemaale, Jekaterinburgi Urali klubisse. Kas toona oli peale Visnapuu kohale ka teisi kandidaate, keda saaks nii-öelda kalevi alt välja võtta? Kuhi kordas, et nüüd on uus olukord: «Läheme edasi nii, kuidas praegu on võimalik.»