Tänavune koondisesuvi on ka Nõlvakule andnud võimaluse maitsta tippsportlase elu. «Augustikuus olen pühendunud ainult spordile. Teha kaks trenni päevas ja elada nagu tippsportlane on eriline tunne.» Liberona koondist aitava Nõlvaku sõnul erinevad praegused treeningud varem kogetust. «Klubihooajal vaatan: oh, tööpäev läbi, kuidas nüüd trenni jõuda. Siin on vastupidi: elan rütmis, et järgmiseks treeninguks paremini valmis olla.»