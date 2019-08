Stefan Arandi viimane võistlus GT-30 klassis tõi Euroopa meistritiitli

Kolmandaks sõiduks oli tuul tõusnud ja tingimused veel raskemaks läinud. Kui stardist said kõik minema siis sõidu keskel läks lendu Adam Wrenkleri paat ja kohtunikud katkestasid sõidu. Kordusstardis sai Stefan järjekordselt parima lähte ja juhtis sõitu, kuni läks lendu Norraka Tobias Tellefseni paat. Punane lipp ja sõit oli teist korda katkestatud.

«Kuna sellel aastal oleme rohkem rõhku pannud F-4 klassile siis GT-30 on jäänud suhteliselt tagaplaanile. See võistlus osutus minu viimaseks GT-klassi paadiga ja nüüd saame täielikult tähelepanu suunata F-4 klassile. Oleme meeskonnaga väga õnnelikud ,et saame GT-30 klassist tipus lahkuda!» andis peale võistlust kommentaari Stefan Arand.