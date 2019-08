Tänakule 40 punktiga kaotav Ogier: jätkan võitlust

Citroëni pealik Pierre Budar nõustus Ogier’ga, öeldes, et MM-sarja üldseisu silmas pidades muutus olukord märksa keerulisemaks. «Lootus püsib. Me pole sellised inimesed, kes annavad lihtsalt alla. Jäänud on neli rallit, sealhulgas sarja ühed raskemad. Kõike võib juhtuda,» on Budar optimistlik.