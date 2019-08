Autosport: Toro Rosso vormel 1 meeskond vajab uut verd, Jüri Vips on esimene valik

Eeloleval nädalavahetusel toimub vormel 1 hooaja 13. etapp Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal, kus saab esimese võimaluse Red Bulli roolis Alexander Albon. Hooaega Toro Rossos alustanud Albon asendab esindustiimis Pierre Gaslyt, kes omakorda tagandati aasta lõpuni tütartiimi Toro Rossosse, kus sõidab ka Daniil Kvjat.

Red Bull andis toona vangerdust tehes teada, et eesmärk on järgmiseks hooajaks leida Max Verstappenile meeskonnakaaslane Red Bullis. Kui valik tehakse eelnevalt mainitud kolme sõitja hulgast, siis ülejäänud kaks peavad leppima kohaga Toro Rossos või jäävad hoopis töötuks. Just sellele viimasele vihjab Autospordi ajakirjanik.

Üheks potentsiaalseks liitujaks Toro Rossoga on Vips, kellel on Mitchelli hinnangul selleks arvestatavad võimalused. «Vips on järjekorras esimene, arvestades sealjuures superlitsentsi-punkte. Ta tuli 2017. aastal Saksamaa vormel 4 sarjas meistriks, sai eelmisel aastal vormel 3 sarjas neljanda koha ja võitleb tänavu tiitli nimel,» kirjutab Autosport.

«Dan Ticktumi eemaletõmbumine jättis suure augu ja tema asendaja Patricio O’Ward ilmselt ei saavuta vajalikke tulemusi, mida šokk-üleminek vormel 1 sarja nõuab. Teiste kandidaatide hulka võivad kuuluda Naoki Yamamoto ja Bobuharu Matsushita. Lisaks autsaider Luca Ghiotto,» jätkab Mitchell ning selgitab seejärel, et tegelikult pole neist kellegi üleminek teravasse tippu kuigi reaalne.

Aga Vips, kes on tänavu vormel 3 sarjas saavutanud kaks võitu ja asub üldarvestuses teisel kohal, on kandidaat number üks. «Ta on juba Red Bulli poolt toetatud sõitja. Vipsi valimine läheks kokku Red Bulli suhtumisega – usutakse sõitjasse, kes väärib võimalust. See oleks järjekordne näide, kus meeskond annab sõitjatele võimaluse, mida teised tiimid ei saa või taha teha,» arutleb Mitchell.