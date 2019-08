Maret Ani: kui tšehhitarid hoogu satuvad, siis nende takistamine on kõigil keeruline

«Osaka oli eelmisel aastal ikkagi üllatusvõitja, tema tänavune hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude,» kommenteeris Ani, lisades seejärel: «Halep on mängija, kes tahab pidevalt areneda, tunnistab oma vigu, on inimlik, tema võitlev ja kõike väljapanev mängustiil sümpatiseerib mulle – hoian talle pöialt.»

Aga mõistagi ei saa üle ega ümber Tšehhi mängijatest. «Loomulikult on alati tugevad tšehhitarid Karolina Pliškova (WTA 3.) ja Petra Kvitova (WTA 6.): kui nemad hoogu satuvad, siis nende takistamine on kõigil keeruline,» märkis kümme aastat tagasi Eesti lippu tennisemaailmas kõrgel hoidnud Ani.

«Kuigi loos näib olevat helge, tuleb arvestada, et naiste tennise tase on viimase kümne aasta jooksul muutunud palju ühtlasemaks,» rääkis Ani. «Suure slämmi turniiril nõrku mängijaid pole ning ükski mäng ei ole jalutuskäik pargis. Samas on meie neidudele just psühholoogiliselt väga hea see, et kohe esimestes ringides ei tule keegi päris tipust vastu,» lisas Ani.