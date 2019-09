«Spordiministeerium»: kas Andrei Ojamets jätkab naiskonna peatreenerina?

Kes on naiskonna lootsiks uues valiktsüklis? «Olen juba kogenud mees ametist lahtisaamisega. Seda isegi siis, kui on olnud edukas periood,» naljatles Ojamets «Spordiministeeriumis». Kuidas on aga lood jätkamisega? «Mina ütlen, et ära ütle kunagi mitte kunagi.»