Tenniseekspert unelmate veerandfinaalist: see võib kuuluda ulmevaldkonda, kuid pole võimatu

Tenniseekspert Margus Uba arvates on eestlannadel siiski loosiga vedanud. «No kihvt oleks, kui meie tüdrukud omavahel veerandfinaalis kokku saaksid,» ütles Uba. «See võib kuuluda ulmevaldkonda, kuid pole võimatu. Esimeses ringis on neil kõik võiduvõimalused olemas. Aga järjest raskemaks läheb. Kõigepealt tuleb muidugi voor vooru haaval edasi jõuda.»

Ta lisas: «Venelased Karen Hatšanov (ATP 9.) ja Daniil Medvedev (ATP 5.) on viimasel ajal väga head mängu näidanud. Samas on palju kinni meeste füüsilises ettevalmistuses. Kui ikka New Yorgis on väga kuum – lisaks ei tohi ära unustada, et mängitakse viiest setist parem –, siis võib maailma edetabeli 30 parema hulgast ükskõik kes ükskõik keda võita.»