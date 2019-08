Nädalavahetusel leiavad aset Baltikumi discgolfi meistrivõistlused

Baltic Disc Golf Championships sponsored by Innova Champion Discs toimub järjekorras kolmandat korda ning Baltikumi parimad selguvad neljas erinevas professionaalses klassis: Mehed, Naised, 40+ ja 50+ mehed. Lisaks on võistlemas juuniorid kuni 18a. ning esmakordselt võistluse ajaloos selgitatakse välja ka amatööride Baltikumi meister.

Kõige tihedama konkurentsiga on meeste avatud klass ning suurimad tiitli soosikud on kindlasti meie põhjanaabrid eesotsas äsja Soome meistriks kroonitud Oskari Vikströmiga. Lisaks ka kõige kõrgema reitinguga mängija Baltikumi discgolfi maailmameistrivõistlustel Leo Piironen. Kokku on meeste klassis 74 osaleja hulgas kaasa löömas lausa 22 põhjanaabrit.