Mõttespordi viievõistluse MMil pälvisid eestlased kaks medalit

«Mängisin väga hea turniiri ja võitlesin iga punkti nimel, aga sellest ei piisanud – Ankush Khandelwal oli seekord parem,» sõnas hõbeda võitnud Andres Kuusk. «Iga võistluspäev oli väga põnev ning pingutasime mõlemad kulla nimel väga. Aga mulle on see õppetunniks ning treeninguks, et järgmisel aastal veel tugevamalt osaleda.»