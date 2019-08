Hispaania kõrgliiga juht: Neymari naasmine pole meie jaoks tähtis

Kogu suve on olnud juttu sellest, et Neymar on naasmas taas Hispaania kõrgliigasse. Juttu on olnud nii brasiillase endisest koduklubist FC Barcelonast kui ka teisest suurklubist Madridi Realist. Siiani aga üleminekut toimunud pole.

Hispaania kõrgliiga juht Tebas leidis, et Neymari naasmine ei ole väga tähtis. «Neymar mängijana kasvatab loomulikult tähelepanu erinevates riikides, aga ta ei ole eriti tähtis mängija. Isegi Ronaldo ei olnud eriti oluline,» rääkis Tebas Hispaania väljaandele Marca.

«Võrreldes nendega on Lionel Messi täiesti teisest maailmast. Ta on meie liiga jaoks võtmetähtsusega mängija. Võib õelda, et ta on La Liga pärand,» rääkis Tebas.