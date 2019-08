Ojamets kaotuse järel: rünnakuvõimsuses ja blokis olid nad meist mäekõrguselt üle

«Selge see, et Holland on maailmatasemel võistkond. Kui nende mängijate füüsilisi näitajaid ja tehnilist pagasit hinnata, siis see on teine tase. Rünnakuvõimsuses ja blokis on nad meist mäekõrguselt üle,» tunnustas Ojamets vastast.

Peatreeneri sõnul oli mängus ka positiivseid külgi. «Esimese geimiga võib rahule jääda, kohati oli päris ilus vaadata. Aga pärast lagunesime ära. Sellisel tasemel tasemel pead säilitama stabiilsuse, kui tahad mängus püsida.»

Eesti koondise lootsil oli hea meel, et sai kogemust anda ka noorematele. «Mul on hea meel, et sain mänguminuteid anda ka noorematele. 17-aastane Nathalie Anett Haidla tuli väga hästi mängu. See, kuidas ta alguses kaitses mängis, oli tipp-topp. Okei, lõpus eksis. Olen rahul, et sain noorele tüdrukule nii kõva vastase vastu mänguaega leida. See jääb talle elu lõpuni meelde.»

Ojametsa sõnul julgustas ta koondist oma mängu mängima. «Ütlesin mängu eel, et kui me tahame selliste vastastega mängida, ei tohi neid karta. Ei tasu vaadata neile alt ülesse. Platsi peal on kõik võrdsed, kedagi ei huvita, kui väiksed me oleme.

Mulle väga meeldib Soome mentaliteet, neile pole tähtis, kui suur riik neile vastu tuleb. Nad tulevad ja mängivad ja panevad vajadusel kasvõi läbi seina», leidis Ojamets meile eeskuju.