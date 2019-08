Verinoore koosseisuga Eesti korvpallinaiskond alistas sõprusmängus Iirimaa

Eesti naiskonna peatreener Janne Schasmin oli kohtumise järgselt positiivselt meelestatud. «Kolme koosoldud päevaga me kaitseni ei jõudnud, aga mäng oli igati korralik, ei midagi negatiivset. Kõik said mänguaega ja arvestades, et mängisime ikkagi verinoore koosseisuga, siis saime siit väga hea tunde.»