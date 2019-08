Tartu Tammeka röövis tiitli eest heitlevalt Levadialt punkte

Levadia on nüüd 26 mänguga kogunud 60 punkti ja nii ollakse tabelis teisel kohal. Esikohal olevale Florale kaotatakse ühe punktiga, kuid Floral on võrreldes Levadiaga kaks mängu varus. Tammeka on ilusate esitustega tõusnud liigas 33 punktiga kindlalt viiendale kohale.